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Niğde Safari Off-Road Kulübü Adana'da düzenlenen Off-Road Şenliği'nden derece ile döndü - Son Dakika
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Niğde Safari Off-Road Kulübü Adana'da düzenlenen Off-Road Şenliği'nden derece ile döndü

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Off-Road Şenliği'nde Niğde Safari Off-Road Kulübü üyeleri 3 kupa ile döndü. Kulüp Başkanı Ümit Kaya S1 kategorisinde 1'inci olurken, Ümitcan Kaya S2 kategorisinde 1'inci ve Enes Kaya ise aynı kategoride 2'inci oldu. Kulüp Başkanı Ümit Kaya, Adana'da düzenlenen şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Niğde Safari Off-Road Kulübü Adana\'da düzenlenen Off-Road Şenliği\'nden derece ile döndü
08.01.2024 - 10:56,
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Adana'da düzenlenen Off-Road Şenliği'nden Niğde Safari Off-Road Kulübü derece ile döndü.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıçam İlçesi'nde düzenlenen Off-Road Şenliği'nde 150 sürücü zorlu parkurda derece almak için mücadele etti. Sarıçam İlçesi'nde oluşturulan özel parkurda 6 kategoride yapılan yarışlarda Off-Road tutkunu sürücüler çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. 46 ilden 150 sporcunun katıldığı yarışlarda Niğde'yi temsil eden Niğde Safari Off-Road Kulübü üyeleri yarışlardan 3 kupa ile döndü. Niğde Safari Off-Road Kulübü adına yarışan Kulüp Başkanı Ümit Kaya S1 kategorisinde 1'inci olurken Niğde Safari Off-Road Kulübü üyeleri Ümitcan Kaya S2 kategorisinde 1'inci Enes Kaya ise aynı kategoride 2'inci olmayı başardı.

Niğde Safari Off-Road Kulübü Başkanı Ümit Kaya yaptığı açıklamada; "Kulüp olarak ilimize 3 kupa ile dönmenin gururunu yaşıyoruz. İlimizi Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan yarışlarda temsil ediyoruz. Adana'da düzenlenen Off-Road Şenliği'nde emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Niğde Safari Off-Road Kulübü Adana'da düzenlenen Off-Road Şenliği'nden derece ile döndü - Son Dakika
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