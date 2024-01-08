Niğde Safari Off-Road Kulübü Adana\'da düzenlenen Off-Road Şenliği\'nden derece ile döndü

Adana'da düzenlenen Off-Road Şenliği'nden Niğde Safari Off-Road Kulübü derece ile döndü.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıçam İlçesi'nde düzenlenen Off-Road Şenliği'nde 150 sürücü zorlu parkurda derece almak için mücadele etti. Sarıçam İlçesi'nde oluşturulan özel parkurda 6 kategoride yapılan yarışlarda Off-Road tutkunu sürücüler çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. 46 ilden 150 sporcunun katıldığı yarışlarda Niğde'yi temsil eden Niğde Safari Off-Road Kulübü üyeleri yarışlardan 3 kupa ile döndü. Niğde Safari Off-Road Kulübü adına yarışan Kulüp Başkanı Ümit Kaya S1 kategorisinde 1'inci olurken Niğde Safari Off-Road Kulübü üyeleri Ümitcan Kaya S2 kategorisinde 1'inci Enes Kaya ise aynı kategoride 2'inci olmayı başardı.

Niğde Safari Off-Road Kulübü Başkanı Ümit Kaya yaptığı açıklamada; "Kulüp olarak ilimize 3 kupa ile dönmenin gururunu yaşıyoruz. İlimizi Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan yarışlarda temsil ediyoruz. Adana'da düzenlenen Off-Road Şenliği'nde emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu. - NİĞDE