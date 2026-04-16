Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde Taekwondo Takımı Yarı Finalde Başarı Elde Etti

16.04.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen Taekwondo Yarı Final Müsabakalarında Niğde, birçok madalya kazandı.

Şanlıurfa'da 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Taekwondo Yarı Final Müsabakalarında Niğde'yi temsil eden sporcular derece ile döndü.

Okul Sporları Yıldızlar Taekwondo Yarı Final Müsabakalarında farklı kilo kategorilerinde mücadele eden sporcular, elde ettikleri derecelerle hem antrenörlerini hem de Niğde'yi gururlandırdı. Müsabakalarda Ömer Kaan Ulusoy 45 kiloda birincilik kürsüsüne çıkarken, Mustafa Buğra Aydın 53 kiloda altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Doğukan Açıkgöz 49 kiloda ikinci olurken, İrem Necla Erdoğan 29 kiloda ikincilik elde etti. Göktuğ Doğanay ise 41 kiloda üçüncülük derecesiyle organizasyonu tamamladı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İlimizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Elde edilen bu derecelerin Niğde'miz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Niğde, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 10:54:58. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.