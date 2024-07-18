Niğde Valisi Cahit Çelik, Badminton FZ FORZA HEBAR U17 OPEN Turnuvası\'nda başarılı olan sporcuları kabul etti

Spor

Niğde Valisi Cahit Çelik; Badminton FZ FORZA HEBAR U17 OPEN turnuvasında Niğde'yi temsil eden sporcuları makamına kabul etti.

Bulgaristan Pazarcık'ta 1-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Badminton FZ FORZA HEBAR U17 OPEN Turnuvasında Niğde'yi temsil milli sporcular Sevde Gök ve Eylül Azra Ak'ı kabul etti. Çift bayanlar kategorisinde 3. olarak bronz madalya kazanmaya hak kazanan Sevde Gök ve Eylül Azra Ak'ı başarılarından dolayı tebrik eden Vali Çelik, Niğde'de sporun her branşında başarıların artarak devam etmesi yönünde desteklerinin devam edeceğini ifade etti. - NİĞDE