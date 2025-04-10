Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına düzenlenecek olan Niğde Yarı Maratonu için kayıtlar başladı.

20 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, Niğde'nin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmanın yanı sıra, Türkiye'nin kahramanlarından biri olan Şehit Ömer Halisdemir'i anma amacını da taşıyor olacak. Niğde Yarı Maratonu, yalnızca bir spor etkinliği olmakla kalmayıp, aynı zamanda katılımcılara Niğde'nin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetme imkanı sunuyor. Katılımcılar Niğde'nin önemli tarihi yapıları, kültürel mirası ve çevresindeki etkileyici manzaraları görerek, şehrin derinliklerine yolculuk yapacaklar.

Katılımcılar için farklı parkurlarda eşsiz bir koşu deneyimi

Niğde Yarı Maratonu, katılımcılara üç farklı parkurda koşma fırsatı sunacak. 21 km uzunluğunda olan 21K Yarı Maratonu, katılımcılara kent merkezinin güzelliklerini keşfetme fırsatı tanırken, aynı zamanda şehit Ömer Halisdemir'in anısını yaşatacak. 10 kilometrelik 10K Yol Koşusu ise daha kısa mesafe koşmak isteyenler için ideal bir seçenek olacak. Ayrıca, 5K Halk Koşusu, tüm halkın katılımına açık olup, spor yapmayı seven herkese hitap eden bir parkur olarak tasarlandı.

Başkan Özdemir: "Şehit Ömer Halisdemir anısına anlamlı bir koşu"

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, maraton hakkında yaptığı açıklamada, "Niğde'nin yetiştirdiği kahraman şehidimiz, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı kahramanca mücadele ederek, darbeci generali vurarak darbenin seyrini değiştirmiştir. Şehit Ömer Halisdemir, Niğde'mizin ve ülkemizin gururudur. Bu maratonu düzenleyerek, şehidimizin hatırasını yaşatmayı ve genç nesillere kahramanlık ve vatan sevgisi aşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Niğde Yarı Maratonu'na katılmak isteyenler kayıt işlemlerini 14 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlayabilecekler. Etkinlik, 20 Nisan 2025 tarihinde saat 09: 00'da başlayacak. 21K Yarı Maratonu, saat 09: 00'da start alacak, ardından 10K Yol Koşusu saat 10: 00'da başlayacak ve 5K Halk Koşusu ise saat 10: 15'te start alacak. Katılım bilgileri ve başvuru işlemleri ise nigdeyarimaratonu.com adresinden yapılacak. - NİĞDE