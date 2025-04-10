Niğde Yarı Maratonu için kayıtlar başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Niğde Yarı Maratonu için kayıtlar başladı

Niğde Yarı Maratonu için kayıtlar başladı

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına düzenlenecek olan Niğde Yarı Maratonu için kayıtlar başladı.

10.04.2025 14:03  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir anısına düzenlenecek olan Niğde Yarı Maratonu için kayıtlar başladı.

20 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, Niğde'nin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmanın yanı sıra, Türkiye'nin kahramanlarından biri olan Şehit Ömer Halisdemir'i anma amacını da taşıyor olacak. Niğde Yarı Maratonu, yalnızca bir spor etkinliği olmakla kalmayıp, aynı zamanda katılımcılara Niğde'nin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetme imkanı sunuyor. Katılımcılar Niğde'nin önemli tarihi yapıları, kültürel mirası ve çevresindeki etkileyici manzaraları görerek, şehrin derinliklerine yolculuk yapacaklar.

Katılımcılar için farklı parkurlarda eşsiz bir koşu deneyimi

Niğde Yarı Maratonu, katılımcılara üç farklı parkurda koşma fırsatı sunacak. 21 km uzunluğunda olan 21K Yarı Maratonu, katılımcılara kent merkezinin güzelliklerini keşfetme fırsatı tanırken, aynı zamanda şehit Ömer Halisdemir'in anısını yaşatacak. 10 kilometrelik 10K Yol Koşusu ise daha kısa mesafe koşmak isteyenler için ideal bir seçenek olacak. Ayrıca, 5K Halk Koşusu, tüm halkın katılımına açık olup, spor yapmayı seven herkese hitap eden bir parkur olarak tasarlandı.

Başkan Özdemir: "Şehit Ömer Halisdemir anısına anlamlı bir koşu"

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, maraton hakkında yaptığı açıklamada, "Niğde'nin yetiştirdiği kahraman şehidimiz, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı kahramanca mücadele ederek, darbeci generali vurarak darbenin seyrini değiştirmiştir. Şehit Ömer Halisdemir, Niğde'mizin ve ülkemizin gururudur. Bu maratonu düzenleyerek, şehidimizin hatırasını yaşatmayı ve genç nesillere kahramanlık ve vatan sevgisi aşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Niğde Yarı Maratonu'na katılmak isteyenler kayıt işlemlerini 14 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlayabilecekler. Etkinlik, 20 Nisan 2025 tarihinde saat 09: 00'da başlayacak. 21K Yarı Maratonu, saat 09: 00'da start alacak, ardından 10K Yol Koşusu saat 10: 00'da başlayacak ve 5K Halk Koşusu ise saat 10: 15'te start alacak. Katılım bilgileri ve başvuru işlemleri ise nigdeyarimaratonu.com adresinden yapılacak. - NİĞDE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ömer Halisdemir, Yerel Haberler, Etkinlikler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Niğde Yarı Maratonu için kayıtlar başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:54 Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
21:05 Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
21:05 Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
21:04 ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:28 Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
20:24 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
20:22 Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 15:36:08. #7.11#
SON DAKİKA: Niğde Yarı Maratonu için kayıtlar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement