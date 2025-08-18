Niğdeli Sporcular Zafer Kupası\'nda Ödül Aldı

Kütahya'da düzenlenen 17. İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası'ndan Niğdeli sporcular derece ile döndü.

40 ilden 800 sporcunun katıldığı organizasyon büyük bir heyecanla gerçekleştirilirken, Niğdeli sporcular 4 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu. 60 kg 'Genç Bayanlar' kategorisinde mücadele eden Zehra Aktaş birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. 57 kg Yıldız 'Erkekler' kategorisinde Kağan Enes Eroğlu, 60 kg 'Yıldız Bayanlar' kategorisinde İpek Su Tan ve 47 kg 'Yıldız Erkekler' kategorisinde yer alan Musab Çimen, gösterdikleri başarılı performanslarla birincilik elde etti. 69 kg 'Yıldız Erkekler' kategorisinde ise Mustafa Yağız Güler ikincilik alarak gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; "Niğde Takımı, sporcularımızı ve antrenörümüz Köksal Arıkan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - NİĞDE