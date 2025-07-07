Nigel Hayes-Davis\'ten veda paylaşımı

Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric'in ardından bir yıldız isim daha takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TARAFTARA VEDA ETTİ

Sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis NBA yolcusu. Yıldız oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 50 sayı atarak rekor kırdığı Alba Berlin maçı sonrası çektiği fotoğraf ile transfer olduğu takım Phoenix Suns'ı etiketleyerek taraftarlarına veda etti.

1 YILLIK İMZA ATACAK

30 yaşındaki Amerikalı forvetin, Phoenix Suns'tan yaklaşık 2 milyon dolarlık öneriyi kabul etti. Davis'in önümüzdeki günlerde ABD'ye giderek yeni takımında 1 yıllık kontrata imza atması bekleniyor.