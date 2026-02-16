Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin - Son Dakika
Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin

16.02.2026 13:16
Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir deplasmanında son dakikada bulduğu golle aldığı 3-2'lik galibiyet sonrası Nihat Kahveci'nin sözleri gündem oldu. Kahveci, galibiyette pay sahibi olan Ersin Destanoğlu ve Mustafa Erhan Hekimoğlu için ''İkisi de gitsin bana göre'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'i son anlarda gelen golle deviren Beşiktaş'ta yüzler gülerken, Nihat Kahveci mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

Siyah-beyazlıların performansını yorumlayan Kahveci, "Beşiktaş'ın maçları her zaman zevkli oluyor. Son dakikada yenen ve atılan goller, direkten dönen toplar… Bugün Beşiktaşlı taraftarların keyif aldığı bir maç sonu oldu. İlk kez 5 yeni transferle bir Beşiktaş performansı izledik" dedi.

Kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansına da değinen Kahveci, "Beşiktaş 3 puandan fazlasını aldı. Ersin kötü oynuyor algısı var ama bugün yaptığı kurtarışlar var. Sadece o değil, başkaları da hata yapıyor ki toplar kalenin önüne geliyor" ifadelerini kullandı.

"İKİSİ DE GİTSİN"

Galibiyette önemli rol oynayan iki isme dikkat çeken Kahveci, "İki tane ıslıklanan, 'bu takımda olmaz' denilen oyuncu Beşiktaş'ı kurtardı. Ersin ve Mustafa… İkisi de gitsin bana göre. Mustafa gitmeli bence" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

Yeni transfer Hyeon-gyu Oh'a da gönderme yapan Kahveci, "Başkan tanıtımda 'Oh' dedi ya, gerçekten Oh gibi bir oyuncu var. Tek başına kayadan dağdan ekmeğini çıkarıyor" dedi.

"ORKUN BU LİGE FAZLA"

Orkun Kökçü'nün performansını da öven Kahveci, "Orkun her maç dümende. Fırtına, lodos, kar fark etmiyor. Dümenden inmiyor. Oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını koşa koşa Ersin'e veriyor. Helal olsun. Bence bu lige fazla kalite olarak" ifadelerini kullandı.

13:32
