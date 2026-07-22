Nihat Kahveci maç biter bitmez açıkladı: O oyuncu Fenerbahçelileri sevinçten çıldırtır

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0'lık Gornik Zabrze galibiyetini Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

''BABA 2-0'LA GİDİN YA''

Fenerbahçe'nin rövanş maçında da gol veya goller atacağını öne süren Nihat Kahveci, "Gol yememek önemli. Fenerbahçe bu takıma deplasmanda gol atar, belki goller atar. Daha rahat da olabilir ama sen 100 dakikalık maçta, 50 bin kişi gelmiş... Bu arada gerçekten tebrik ediyorum; yaz dönemi, sıcak hava, tatilde olanlar var, o var bu var stat full, bir tane koltuk boş değil. Biliyorsun işler kötü gittiğinde suçlu taraftar genelde. Bugün atmosfer de iyiydi. Baba 2-0'la gidin ya. İşin bu tarafını eleştiririm. Genel anlamda gol yememek önemli ama atılan gol çok az kaldı. Deplasmana ikiyle üçle gitmesi lazımdı." dedi.

''33 TANE NOT ALMIŞIM''

Sözlerine devam eden Kahveci, "Maçla ilgili 33 tane not almışım. Ne anlama geliyor? 3 dakikada bir not almışım. Burada akan oyun var, kornerler var, dönenler var, şutlar var, her şey var ama atılan gol frikik. Bu arada Talisca çok şık vurdu. Talisca'ya o kadar kötü baraj kurdurursan o boşluğu görür vurur. Baraj hatalıydı ama Talisca'nın şık golünün göz ardı etmem." ifadelerini kullandı.

''AYAĞA KALDIRACAK, SEVİNÇTEN ÇILDIRTACAK''

Greenwood ile ilgili Fenerbahçe taraftarına seslenen Nihat Kahveci, "Fenerbahçe taraftarına şimdiden söyleyeyim; Bu Greenwood sizi çok ayağa kaldıracak, sevinçten çıldırtacak, çok sevindirecek bir oyuncu. Bugün az süre almasına rağmen gol de atıyordu. Bugün bile inceden o mesajı verdi." şeklinde konuştu.