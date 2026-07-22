Nihat Kahveci maç biter bitmez açıkladı: O oyuncu Fenerbahçelileri sevinçten çıldırtır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nihat Kahveci maç biter bitmez açıkladı: O oyuncu Fenerbahçelileri sevinçten çıldırtır

Nihat Kahveci maç biter bitmez açıkladı: O oyuncu Fenerbahçelileri sevinçten çıldırtır
22.07.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti maçı yorumladı. Mason Greenwood'a özel bir parantez açan Nihat Kahveci, ''Bu Greenwood sizi çok ayağa kaldıracak, sevinçten çıldırtacak, çok sevindirecek bir oyuncu. Bugün az süre almasına rağmen gol de atıyordu. Bugün bile inceden o mesajı verdi'' dedi.

Spor yorumcusu  Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0'lık Gornik Zabrze galibiyetini Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

''BABA 2-0'LA GİDİN YA''

Fenerbahçe'nin rövanş maçında da gol veya goller atacağını öne süren Nihat Kahveci, "Gol yememek önemli. Fenerbahçe bu takıma deplasmanda gol atar, belki goller atar. Daha rahat da olabilir ama sen 100 dakikalık maçta, 50 bin kişi gelmiş... Bu arada gerçekten tebrik ediyorum; yaz dönemi, sıcak hava, tatilde olanlar var, o var bu var stat full, bir tane koltuk boş değil. Biliyorsun işler kötü gittiğinde suçlu taraftar genelde. Bugün atmosfer de iyiydi. Baba 2-0'la gidin ya. İşin bu tarafını eleştiririm. Genel anlamda gol yememek önemli ama atılan gol çok az kaldı. Deplasmana ikiyle üçle gitmesi lazımdı." dedi. 

''33 TANE NOT ALMIŞIM''

Sözlerine devam eden Kahveci, "Maçla ilgili 33 tane not almışım. Ne anlama geliyor? 3 dakikada bir not almışım. Burada akan oyun var, kornerler var, dönenler var, şutlar var, her şey var ama atılan gol frikik. Bu arada Talisca çok şık vurdu. Talisca'ya o kadar kötü baraj kurdurursan o boşluğu görür vurur. Baraj hatalıydı ama Talisca'nın şık golünün göz ardı etmem." ifadelerini kullandı.

''AYAĞA KALDIRACAK, SEVİNÇTEN ÇILDIRTACAK''

Greenwood ile ilgili Fenerbahçe taraftarına seslenen Nihat Kahveci, "Fenerbahçe taraftarına şimdiden söyleyeyim; Bu Greenwood sizi çok ayağa kaldıracak, sevinçten çıldırtacak, çok sevindirecek bir oyuncu. Bugün az süre almasına rağmen gol de atıyordu. Bugün bile inceden o mesajı verdi." şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Mason Greenwood, Nihat Kahveci, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nihat Kahveci maç biter bitmez açıkladı: O oyuncu Fenerbahçelileri sevinçten çıldırtır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mw8sqfkhfb mw8sqfkhfb:
    boş yorum efendisi 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Avrupa kadrosu bildirildi Beşiktaş’ta Trossard kararı Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı

12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:43:28. #7.12#
SON DAKİKA: Nihat Kahveci maç biter bitmez açıkladı: O oyuncu Fenerbahçelileri sevinçten çıldırtır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.