Nihat Kırmızı: "Galatasaray önümüzdeki sene şampiyon olacaktır" - Son Dakika
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Nihat Kırmızı: "Galatasaray önümüzdeki sene şampiyon olacaktır"

19.04.2022 03:06

- Nihat Kırmızı: "Galatasaray önümüzdeki sene şampiyon olacaktır" Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, takımı ellerinden geldiğince en iyi noktada yeni yönetime teslim etmek istediklerini ifade ederek Galatasaray'ın gelecek sezon şampiyon olacağını söyledi.

- Nihat Kırmızı: "Galatasaray önümüzdeki sene şampiyon olacaktır"

İSTANBUL - Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, takımı ellerinden geldiğince en iyi noktada yeni yönetime teslim etmek istediklerini ifade ederek Galatasaray'ın gelecek sezon şampiyon olacağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üç puan kazanmanın güzel olduğunu söyleyen Kırmızı, "Taraftarımızı bu sene daha fazla sevindirmek isterdik. Şampiyonluğa giden puan olsun isterdik. İnşallah önümüzdeki sene olur. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlarda inşallah bunu devam ettiririz" dedi.

"Galatasaray önümüzdeki sene şampiyon olacaktır"

Bundan sonraki haftalarda ellerinden geldikçe maçları galip bitirmek istediklerini belirten Nihat Kırmızı, "Oyuncularda bu bilinçle çıkıyor. Futbol üç neticeli bir oyun. Bu sezon daha fazla galibiyet almak isterdik, daha iyi yerde olmak isterdik. Önümüzdeki senelerde yaşayacağımıza eminim. Galatasaray camiası başarılarla doludur, geleceği de dolu olacaktır. Bizde elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalıştık, hatalarımız olmuştur. Varsa hatalar herkesten af dileriz. Görevi teslim edeceğimiz arkadaşlara yapabileceğimiz en iyi noktada teslim etmek istiyoruz. Galatasaray önümüzdeki sene şampiyon olacaktır, şampiyonluk için oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türk futbolunun yüzde 80'i Galatasaray'dır"

Galatasaray'ın genç oyuncularının Türk futbolunun geleceği olduğunu ifade eden Kırmızı, "Türk futbolunun kurtuluşu oyuncular yetiştirmemiz. Tecrübeli oyuncular gençlere tecrübe katacaktır. Yerli ve yabancı efsane oyuncularımız oldu. Yine gençler daha fazla yer bulacaktır önümüzdeki sene yabancı sınırlaması olacağı için. Türk oyuncular daha fazla şans bulacak. Gençlere fırsat olacak. Galatasaray için büyük bir şans, altyapısı çok kuvvetli. Avrupa'ya çok genç oyuncu yetiştirmiş, yıldız yapmıştır. Döndüklerinde başka takımların bile başarılı olmasını sağlamıştır. Galatasaray, Türk futbolunun yüzde seksenidir. Önümüzdeki seneler genç futbolcular daha fazla şans bularak Türk futbolunu daha iyi temsil edecektir" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki sezonların planlamasına gelecek arkadaşlar karar verecek"

Bu sezon kalan maçları en iyi noktada tamamlamak istediklerini söyleyen Nihat Kırmızı, "Galibiyet alıp fazla puanla tamamlamak istiyoruz. Kadro kararını teknik direktörümüz verecektir. Bir seçim dönemindeyiz ve iki kıymetli aday var. Birlik ve beraberlik içerisinde bir güç halinde önümüzdeki sezonun planlaması yapılacaktır. Onu da gelecek arkadaşlar karar verecektir" diye konuştu.

Nihat Kırmızı: Galatasaray önümüzdeki sene şampiyon olacaktır
Nihat Kırmızı: Galatasaray önümüzdeki sene şampiyon olacaktır
Nihat Kırmızı: Galatasaray önümüzdeki sene şampiyon olacaktır
Nihat Kırmızı: Galatasaray önümüzdeki sene şampiyon olacaktır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nihat Kırmızı: 'Galatasaray önümüzdeki sene şampiyon olacaktır' - Son Dakika


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