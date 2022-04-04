Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var - Son Dakika
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Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var

04.04.2022 18:10

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa depremi yaşandı. Üst düzey yöneticilerin ardından Başkan Nihat Özdemir de görevi bıraktı. Nihat Özdemir Kulüpler Birliği ile yaptığı görüşmede istifa ettiğini açıkladı.

DİLMEN BOMBASI

Rıdvan Dilmen'in bu istifadan bir hafta önce sosyal medyada yaptığı açıklamalar gündeme taşındı. Dilmen'in sözleri, "Aday olacak" iddialarını kuvvetlendirdi.

İşte Dilmen'in yaptığı açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilgili yapılanmayla ilgili bir teklif almadım. Almış olsaydım Türk futbolu böyle bir durumda olmazdı. Aynı şey kulübüm Fenerbahçe için de geçerli. Tekrardan altını çiziyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğunu görüyorum net bir şekilde. Nerelere kadar gidildiğini görüyorum.

"GÖREVDEN ASLA KAÇMAYIZ"

Ama biz görevden asla kaçmayız. Sağlık nedenlerinden dolayı sıkıntılar olabilir ama. Ben yapılanma konusunda Türk futboluna 4-5 yıl içinde Allah ömür verirse, çok daha ileri götüreceğime inanıyorum, doğru insan kaynaklarıyla."

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Son Dakika Spor Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var - Son Dakika
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