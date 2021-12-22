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Nihat Özdemir: Kenan Koçak sadece Kuntz'un yardımcısı değil, birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız - Son Dakika

Nihat Özdemir: Kenan Koçak sadece Kuntz'un yardımcısı değil, birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız

22.12.2021 13:40
Nihat Özdemir: Kenan Koçak sadece Kuntz'un yardımcısı değil, birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili, "Biz Stefan Kuntz'la önemli planlar yaptık. Sadece A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili ve diğer milli takımlarla ilgili de çalışmanın içindeyiz.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili, "Biz Stefan Kuntz'la önemli planlar yaptık. Sadece A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili ve diğer milli takımlarla ilgili de çalışmanın içindeyiz. Kenan Koçak sadece Stefan Kuntz'un yardımcısı konumunda değil. Birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız" dedi.

Nihat Özdemir, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin 'Büyük Jüri' toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisinin de 6 yıldır jüri üyeliği yaptığını ifade eden Özdemir, "Dile kolay 68 yıllık bir organizasyon. İnşallah 100. yılını da görür bu yarışma. Bütün Türkiye'ye mal olan, herkesin gelip serbestçe oy kullandığı bir yarışma. Halkın, milletin istediği sporcular, yılın sporcuları olarak birçok dalda ödüllerini alıyor. Benim 6. jüri üyeliğim. Teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için. Biz de kimlerin aday olacağı konusunda düşündük ve şahsi olarak yılın antrenörü, yılın takımı ve yılın sporcusu konusunda fikirlerimi söyledim. Netice olarak kararı Türk halkı verecek ve mart, nisan ayı gibi kazananlar belli olacak. Sonrasında ödüllerini alarak taçlandıracaklar bunu. Geleneksel olarak bu yarışmanın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ B LİGİ'NE ÇIKIP ARDINDAN A LİGİ'NE ÇIKMAK" A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde yer aldığı grubu da değerlendiren Özdemir, "Uluslar Ligi'nde C Grubu'na düşmüştük. Kolay bir grubumuz var tabii ki ama uzak noktalara gideceğiz. Litvanya, Faroe Adaları gibi uzak yerlerden en iyi neticeleri elde ederek hedefimiz 1. olmak. Bu durum bize 2024 Avrupa Şampiyonası için finallere katılma gibi bir şans da doğurabilir. Buradaki hedefimiz B Ligi'ne çıkıp ardından A Ligi'ne çıkmak. Kuralar çekildi ve mart ayı ağırlıklı olarak maçlarımızı yapacağız. İyi neticelerle geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu."KENAN KOÇAK SADECE STEFAN KUNTZ'UN YARDIMCISI KONUMUNDA DEĞİL, BİRÇOK NOKTADA KENDİSİYLE ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ"

A Milli Takım teknik ekibinde yer alan Kenan Koçak'ın adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili de konuşan Özdemir, "Kenan Koçak konusunda Milli Takımlardan Sorumlu Üyemiz Hamit Altıntop açıklama yaptı. Kendisi bizim hocamızdır ve kendisiyle ayrılma niyetimiz yok. Bununla ilgili açıklama yapıldı. Biz Stefan Kuntz'la önemli planlar yaptık. Sadece A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili ve diğer milli takımlarla ilgili de çalışmanın içindeyiz. Kenan Koçak sadece Stefan Kuntz'un yardımcısı konumunda değil. Birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.

- İstanbul
Nihat Özdemir: Kenan Koçak sadece Kuntz'un yardımcısı değil, birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız
Nihat Özdemir: Kenan Koçak sadece Kuntz'un yardımcısı değil, birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız

Nihat Özdemir, Stefan Kuntz, Kenan Koçak, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir: Kenan Koçak sadece Kuntz'un yardımcısı değil, birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nihat Özdemir: Kenan Koçak sadece Kuntz'un yardımcısı değil, birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız - Son Dakika
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