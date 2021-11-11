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Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı - Son Dakika

Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı

11.11.2021 13:11
Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı

Güney Koreli iki futbolcuyu, kendisini futbol danışmanı olarak tanıtıp dolandıran Nijeryalı Samuel Nna (33) "Dolandırıcılık" suçundan toplam 3 yıl 4'er ay hapis ve 60 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu ve ileride suç işlemeyeceği kanaatiyle cezasını erteledi.

Güney Koreli futbolcular Kım Donghuı (29) ve Oh Mıntaek (26), 28 Mart 2019 tarihinde Türkiye'deki bir futbol takımında oynamak için kendisini futbol danışmanı olarak tanıtan Nijeryalı Samuel Nna ile anlaştılar. Güney Koreli futbolculara Boluspor ile görüştüğünü söyleyen sanık, her iki futbolcudan da farklı tarihlerde toplam 16 bin 980 euro aldı.

BOLUSPOR'DAN ÇAĞRI GELMEDİ

Futbolcular, Boluspor'dan çağrı gelmemesi ve sözleşme örneğinin de verilmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayıp şikayetçi oldular. Futbolcuların şikayeti üzerine Samuel Nna hakkında "Dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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CEZA ERTELENDİ

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Samuel Nna söz konusu paraların yanlışlıkla hesabına yattığını ancak çektiğini, olayla alakası olmadığını savundu. Mahkeme ise kararında, gelen paranın küçük bir miktar olmadığı vurgulanarak "Fark edilmeyecek bir para değildir.Bu nedenle sanığın müştekilere karşı kendisini futbol danışmanı olarak gösterip ve ikna ederek para gönderilmesi olayına bilinçli olarak katıldığı ve dolandırıcılık suçunu işlediği sabit görülmüştür" denildi. Mahkeme, iki şikayetçiye yönelik 1 yıl 8'er ay hapis ve 30 bin'er TL adli para cezası olmak üzere toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 60 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın kişiliğine, geçmişteki haline ve suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğundan cezasının ertelenmesine de karar verdi.

Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı

Dolandırıcılık, Türk Lirası, Mahkeme, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı - Son Dakika Spor


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