Nilüfer Belediyesi'nden Kadınlara Yoga Eğitimi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nden Kadınlara Yoga Eğitimi

Nilüfer Belediyesi\'nden Kadınlara Yoga Eğitimi

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen yoga eğitimleri Pancar Deposu'nda devam ediyor. Mayıs ayı boyunca her hafta salı günleri düzenlenecek olan etkinlikler, daha önceden kayıt yaptıran bütün kadınlara açık olacak.

07.05.2024 11:35  Güncelleme: 11:40
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Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği yoga eğitimleri Pancar Deposu'nda devam ediyor. Mayıs ayı boyunca her hafta salı günleri düzenlenecek yoga etkinlikleri daha önceden kayıt yaptıran bütün kadınlara açık olacak.

Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Pancar Deposu, yoga buluşmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği yoga etkinlikleri Mayıs ayı boyunca her hafta salı günleri tüm kadınlara açık olacak.

Yoga buluşmalarının ilki Pelin Arı Çekiç eğitmenliğinde gerçekleşti. Nilüfer'in farklı mahallelerinden yaklaşık 50 kadının katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü. Matlarını alıp gelen kadınlar, nefes kontrolüyle egzersiz ve meditasyon yaptı. Ücretsiz gerçekleştirilen yoga buluşmaları, salı günleri 10.30 - 11.30 saatleri arasında Pancar Deposu'nda yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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