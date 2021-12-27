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Nilüfer Belediyesi personeline birincilik ödülü - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi personeline birincilik ödülü

27.12.2021 13:02
Nilüfer Belediyesi personeline birincilik ödülü

Design Week Türkiye kapsamında düzenlenen Türkiye İhracatçı Birlikleri ödül töreninde, Nilüfer Belediyesi personeli Yüksek Mimar Mustafa Yılmaz, birincilik ödülü aldı.

Design Week Türkiye kapsamında düzenlenen Türkiye İhracatçı Birlikleri ödül töreninde, Nilüfer Belediyesi personeli Yüksek Mimar Mustafa Yılmaz, birincilik ödülü aldı. Başarılı mimar, ödül sevincini Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 17-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen Türkiye Tasarım Haftası/ Design Week Türkiye 2021 endüstriyel tasarım yarışmaları sonuçlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Türkiye'nin "tasarım Oscarları"nın verildiği etkinlikte, Nilüfer Belediyesi personeli Mustafa Yılmaz, yine gurur yaşattı. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, Elektrikli Ürünler Kategorisi'nde birincilik ödülüne layık görülen Yılmaz, ödülünü TİM Başkanı İsmail Gülle ve Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Talip Murat Kolbaşı'ndan aldı.

Yılmaz, ödül sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı. Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nde mimar olarak görev yapan Yılmaz'ı makamında kabul eden Başkan Erdem, başarılarıyla Nilüfer Belediyesi'nin göğsünü kabartan Yılmaz'ı tebrik etti.

Mimar Mustafa Yılmaz, bu yıl birincilik ödülüyle taçlandırdığı Design Week Türkiye kariyerinde daha önce de 3 kez ödül almaya hak kazanmıştı. Yılmaz'ın 'Ear-thquake' ismiyle yarışmaya başvuruda bulunduğu tasarım, deprem sonrası enkaz altını dinleme ve konum saptamayı sağlıyor. Cihazda yer alan susta özellikli kablo, her bir metresinde hassas hoparlörler içeriyor. Hoparlörden iletilecek sinyaller ile depremzedenin konumu tespit edilebildiği gibi, cihaz üzerindeki mikrofon sayesinde enkaz altındaki yaralı ile iletişim sağlanabiliyor. - BURSA

Nilüfer Belediyesi personeline birincilik ödülü
Nilüfer Belediyesi personeline birincilik ödülü

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nilüfer belediyesi, Mustafa Yılmaz, Turgay Erdem, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nilüfer Belediyesi personeline birincilik ödülü - Son Dakika Spor


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