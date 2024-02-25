Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti

Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor\'u 3-2 mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor, evinde konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 23-25, 18-25, 25-11, 25-21, 18-16'lık setlerle 3-2 mağlup etti. Maç 141 dakika sürdü.

25.02.2024 18:37  Güncelleme: 18:38
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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas, Aslı Ertek Aşçıoğlu)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Ecenur Aksoy, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Gizem Çerağ Düzeltir, Çağla Salih, Simay Cinbaz, Valeriia, Ayşe Çürük)

Setler: 23-25, 18-25, 25-11, 25-21, 18-16

Süre: 141 dakika (28, 23, 30, 31, 29)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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