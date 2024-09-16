Nilüfer Belediyespor, Beykoz\'u Mağlup Ederek İkinci Sıraya Yükseldi

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Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, kendi sahasında ligin güçlü ekiplerinden Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nü 37-29 mağlup etti. Bu skorla THF Erkekler Süper Ligi'nin 3. haftasını da namağlup tamamlayan ekip, ligde ikinci sıraya yerleşti.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam ediyor. Lige deplasmandaki başarılı sonuçlarla başlayan Nilüfer Belediyespor, etkileyici formunu kendi evine de taşıdı. Kendi sahasında ligin güçlü ekiplerinden Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nü 37-29'luk skorla mağlup eden ekip, 3. haftayı da namağlup tamamlayarak ligde ikinci sıraya yükseldi.

Üçevler Spor Tesisinde dolu tribünler önünde oynanan maçı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ile kulüp yöneticileri de izledi. Maçın ilk yarısı başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Nilüfer Belediyespor seyircisinin de desteğiyle 20 - 17'lik skorla devreye önde girdi. İkinci yarıda savunma performansını artıran Nilüfer Belediyespor, rakibine sadece 12 sayı şansı tanıdı. İkinci yarıda rakibine 17 - 12'lik üstlük sağlayan Nilüfer Belediyespor, maçı 37 - 29'luk skorla tamamladı.

Bu galibiyetle birlikte, ligin 3. haftasını 2 galibiyet ve 1 beraberlikle kapatan Nilüfer Belediyespor, THF Erkekler Süper Lig'de namağlup unvanını koruyarak ikinci sıraya yerleşti. - BURSA