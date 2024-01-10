Nilüfer Belediyespor, C.S.M. Lugoj\'u mağlup ederek tur için avantaj yakaladı

İSTANBUL, -

SALON: I.K. Ghermanescu Lugoj

HAKEMLER: Alessandro Cerra, Djordje Zelenovic

C.S.M. LUGOJ: Skrypak, Ruban, Canak, Martiniuc, Artin, Velikonja Grbac (Popovic, Bagyinka, Vukcevic, Manaila, Vidojevic, Coman)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Künzler, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Gicquel, Milenko, Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Lila Şengün, Yurdanova)

SETLER: 24-26, 25-22, 25-27, 15-25

SÜRE: 114 dakika (30, 29, 30, 25)

Nilüfer Belediyespor, 2024 CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Romanya'nın C.S.M. Lugoj takımını 24-26, 25-22, 25-27, 15-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Ocak'ta Bursa'da oynanacak. Nilüfer Belediyespor'a tur için ikinci karşılaşmada elde edeceği her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set yeterli olacak.