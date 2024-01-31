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Nilüfer Belediyespor, CEV Challenge Kupası yarı finalinde mağlup oldu - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor, CEV Challenge Kupası yarı finalinde mağlup oldu

Nilüfer Belediyespor, CEV Challenge Kupası yarı finalinde mağlup oldu

Nilüfer Belediyespor, Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Fransa'nın Neptunes takımına 3-0 mağlup oldu. Neptunes, Mangin Beaulieu'de oynanan karşılaşmada 25-16, 25-19 ve 25-17'lik setlerle mücadeleyi kazandı. Karşılaşmanın rövanşı ise 7 Şubat'ta Bursa'da oynanacak.

31.01.2024 23:56
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Nilüfer Belediyespor, Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Fransa'nın Neptunes takımına 3-0 mağlup oldu.

Mangin Beaulieu'de oynanan karşılaşmada Neptunes; 25-16, 25-19 ve 25-17'lik setlerle mücadeleyi kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 7 Şubat'ta Bursa'da oynanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyespor, CEV Challenge Kupası yarı finalinde mağlup oldu - Son Dakika
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