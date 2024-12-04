Nilüfer Belediyespor'da Korkmaz ile İstifa

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Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor Eker'de, antrenör Haluk Korkmaz ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Korkmaz'ın kişisel sebeplerle görevinden istifa ettiği belirtilerek, "Bu kararını anlayışla karşılıyor ve bugüne kadar kulübümüze sunduğu tüm emekler için kendisine teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

14 takımlı ligde bu sezon 11 maçından sadece 1'ini kazanan Nilüfer Belediyespor Eker, 5 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.