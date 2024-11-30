Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı Zirve Yarışında İddiasını Sürdürüyor

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, THF Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftasında Depsaş A.Ş.'yi 34-30 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftasında Nilüfer Belediyespor, evinde ağırladığı güçlü rakibi Depsaş A.Ş.'yi 34-30'luk skorla mağlup etti. Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk yarıyı 18-12 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da üstün performansını sürdüren Bursa temsilcisi, rakibine karşı etkili oyununu devam ettirdi. Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 34-30 kazanarak puanını 19'a yükseltti. - BURSA
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