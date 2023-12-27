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Nilüfer Belediyespor Genç Yüzücülerinden Başarı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor Genç Yüzücülerinden Başarı

Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün genç yüzücüleri, Samsun'daki 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali'nden derecelerle döndü. Genç yüzücüler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret ederek, başarılarını paylaştı.

Nilüfer Belediyespor Genç Yüzücülerinden Başarı
27.12.2023 - 10:20,
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Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün genç yüzücüleri, Samsun'daki 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali'nden derecelerle döndü. Genç yüzücüler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret ederek, başarılarını paylaştı.

Samsun'da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali'ne katılan Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün genç sporcuları da elde ettikleri başarı ile gururlandırdı. Müsabakalara katılan Nilüfer Belediyesporlu genç yüzücü Mısra Saygılı 200 metre kurbağalama stilde Türkiye birincisi olurken, 100 metre kurbağalamada da Türkiye üçüncülüğü elde etti. Mavi yeşil beyazlı takımdan Uğur Taşbaş da aldığı dereceyle, 50 metre kelebek stilde üçüncülük kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.

Nilüfer Belediyesporlu yüzücüler, bayrak müsabakalarında da birçok derece yaptı. Asya Beril Kuran, Mısra Saygılı, Zehra Ceren Kartal ile Zeynep Duru Arslantürk kızlar 4x50 metre karışık bayrak yarışlarında Türkiye üçüncüsü olurken, karma kategoride 4x50 metre karışık bayrak yarışlarında Mert Bilgiç, Mısra Saygılı, Uğur Taşbaş ve Zeynep Duru Arslantürk Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Mısra Saygılı, Zehra Ceren Kartal, Zeynep Duru Arslantürk ve Asya Beril Kuran ayrıca, Gelişim liginin kızlar 4x100 metre serbest bayrak müsabakalarında da Türkiye ikincisi olarak gururlandırdılar.

Çok sayıda dereceyle Nilüfer'i gururlandıran Nilüfer Belediyespor'un başarılı sporcuları, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i Halk Evi'ndeki makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Şenyurt ile Nilüfer Belediyespor Yüzme Branşı Koordinatörü Durak Gültaş'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Turgay Erdem, genç yüzücüleri başarılarından dolayı kutladı. Sporcuya verilen değerin karşılığını başarılarla aldıklarını belirten Başkan Turgay Erdem, Türkiye Yüzme Federasyonu 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finali'nde dereceye giren sporcuları ödüllendirdi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Turgay Erdem, Türkiye, Samsun, Spor, Güncel, Son Dakika

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