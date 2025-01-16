Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Aydın\'da Zaferle Döndü

Spor

Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, parkeden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Aydın'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine karşı üstün bir performans sergiledi. İlk iki seti 25-15 ve 25-23 kazanan Bursa temsilcisi, üçüncü sette 25-22 mağlup olmasına rağmen, dördüncü seti 25-23 alarak sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Bu galibiyet sonrası puanını 10'a yükselten Nilüfer Belediyespor, ligdeki sıralamasında da 12. basamağa yükseldi.

Nilüfer Belediyespor, ligin 17. haftasında 19 Ocak Cuma günü sahasında Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nı ağırlayacak. - BURSA