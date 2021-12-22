Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlüğe Rangelova getirildi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'da başantrenörlüğe Yanitsa Rangelova'nın getirildiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Nilüfer Belediyespor altyapısında ve Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda antrenörlük yapan Yanitsa Rangelova başantrenör olarak görevlendirildi.

Bulgaristan uyruklu 47 yaşındaki Yanitsa Rangelova, voleybol kariyerinde Enkaspor, Göztepe, 75. Yıl Deniz Nakliyat, Şanlıurfa Gençlikspor, Ankara DSİ, Şişlispor, Fenerbahçe ve Levski Sofya takımlarında forma giydi.