Nilüfer Belediyespor\'da Pilar Marie Victoria Lopez için Tören Düzenlendi

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VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın geçtiğimiz perşembe günü evinde ölü bulunan Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez için Nilüfer Belediyesi Spor Tesisleri'nde tören düzenlendi. Törende Lopez'in ailesine taziyelerini ileten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sporcunun isminin antrenman salonuna verileceğini söyledi.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'na 3 hafta önce transfer olan Porto Rikolu smaçör, Pilar Marie Victoria Lopez, 29 Ağustos Perşembe günü yapılan idmana katılmadı. Lopez'e telefonla da ulaşılamayınca kulüp görevlileri evine gitti. Çağırılan çilingirin kapısını açtığı eve giren görevliler, Lopez'i yatak odasında hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Lopez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Genç sporcunun ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmazken, kapısının zorlanmadığı, evde de bir dağınıklık olmadığı öğrenildi. Öte yandan Lopez'in uykusuzluk sorunu nedeniyle ilaç kullandığı belirtildi. Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedenin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MUHARREM OR: 'HOŞGELDİN DEMİŞTİK, ŞİMDİ GÜLE GÜLE DİYORUZ'

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Pilar Marie Victoria Lopez'in yakınları cenazeyi almak için Türkiye'ye geldi. Cenaze, Nilüfer Belediyesi Spor Tesisleri'ne getirildi. Tesislerde düzenlenen törene Pilar Marie Victoria Lopez'in ailesi, takım arkadaşları, teknik ekip, kulüp yöneticileri ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir katıldı. Burada konuşma yapan kulüp başkanı Muharrem Or, "2024-25 sezonunda takımımızda oynamak üzere ilimize geldi. Anlaşmamızı ona göre yapmıştık. Bu yıl yeni bir yol yürüyecekti bizimle. 'Hoş geldin' dedik, Bugün de 'Güle güle' demek için buradayız. 3 hafta olmuştu ilimize geldiği. Bir kaç antrenmanda izledim. Neşeli, takımına uyumlu ve çok başarılı bir sporcu olduğunu, takım arkadaşları, teknik heyet olduğu gibi bizler de gözledik. Pilar'ı hiç unutmayacağız" dedi.

'ÜLKESİNİN EN SEVİLEN SPORCUSUYDU'

Lopez'in ülkesinden bir basın mensubunun kulübe e-mail yolladığını söyleyen Or, "Pilar'dan bahsetmişti bize. 'Adanın en sevilen sporcusuydu, ülkemizin en başarılı sporcularından biriydi' diyerek Pilar'dan bahsetmişti. Ne yazık ki biz o sporcuyu kendi ülkesine uğurluyoruz. Dünyanın neresinden gelirse gelsin, gelen her sporcumuz bizim evladımızdır. O bilinçle biz onu bağrımıza bastık. Bugün bir evladımızı sonsuzluğa uğurlamak üzere burada toplandık. Güle güle Pilar, uğurlar olsun sana. Porto Rikolu bir evladımızın ve bir ailemizin olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Seni hiç unutmayacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan aileye taziyelerini ileten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Pilar Marie Victoria Lopez'in isminin antrenman sahasına verileceğini söyledi.