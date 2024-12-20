Nilüfer Belediyespor, Konya BBSK'yı Mağlup Ederek Zirve Takibini Sürdürüyor - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor, Konya BBSK'yı Mağlup Ederek Zirve Takibini Sürdürüyor

Nilüfer Belediyespor, Konya BBSK\'yı Mağlup Ederek Zirve Takibini Sürdürüyor

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, THF Erkekler Süper Ligi'nde Konya BBSK'yı 42-35 yenerek 26 puana ulaştı. Takım, zirve mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

20.12.2024 21:37  Güncelleme: 21:53
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Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, THF Erkekler Süper Ligi'nin 15. haftasında evinde ağırladığı Konya BBSK'yı 42-35'lik skorla mağlup ederek, zirve takibini sürdürdü.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, ligin 15. haftasında evinde Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü (BBSK) ağırladı. Üçevler Spor Tesisi'nde oynanan mücadeleyi Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da tribünden izledi.

Taraftarının desteğiyle maça hızlı bir başlangıç yapan Nilüfer Belediyespor Kulübü ilk yarıyı 20-14 ikinci yarıyı ise 22-21'lik skorla tamamlayarak maçı toplamda 42-35'lik skorla kazandı. Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, bu galibiyetle birlikte ligdeki puanını 26'ya çıkardı. Ligde 2'nci sırada bulunan Bursa temsilcisi 16'ncı haftada Köyceğiz Belediyespor'un konuğu olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Konya, bursa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor, Konya BBSK'yı Mağlup Ederek Zirve Takibini Sürdürüyor - Son Dakika

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