Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde Dereceye Giren Sporcular Ödüllerini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde Dereceye Giren Sporcular Ödüllerini Aldı

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri\'nde Dereceye Giren Sporcular Ödüllerini Aldı

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde eskrim, squash, futbol, badminton ile plaj voleybolu branşlarında yapılan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı.

03.05.2024 16:56  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde eskrim, squash, futbol, badminton ile plaj voleybolu heyecanı yaşandı. Dostluk içinde geçen karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen 22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, çeşitli branş ve kategorilerde gerçekleşen müsabakalarla sürüyor. Binlerce sporcuyu bir araya getiren dev organizasyonda bu kez eskrim, plaj voleybolu, futbol, badminton ve squash branşlarında derece heyecanı yaşandı. Çeşitli yaş grupları ve kategorilerde kürsüye çıkmak için ter döken sporcular, aynı zamanda keyifli anlar yaşadı.

30 okuldan 52 sporcunun katıldığı eskrim müsabakaları, Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'ndaki spor salonunda gerçekleşti. 10, 12, 14 ve 17 yaş altı kategorilerinde düzenlenen maçlar nefes kesti. Kılıç ve flöre branşlarındaki karşılaşmaların ardından dereceye giren sporcular, kupa ve madalyalarını aldı.

Altınşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen squash müsabakalarında da büyük heyecan yaşandı. Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler kategorilerinde erkek ve kadın branşlarında da 24 okuldan 60 sporcu, dereceye girmek için ter döktü.

Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri de, futbol ve badminton müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Yüzlerce sporcunun yer aldığı karşılaşmalar sonunda Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ile idareciler, dereceye girenlere kupa ve madalyalarını verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Voleybol, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde Dereceye Giren Sporcular Ödüllerini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
17:24 Dursun Özbek listesini teslim etti Erden Timur, yeni dönemde olacak mı Dursun Özbek listesini teslim etti! Erden Timur, yeni dönemde olacak mı?
17:01 Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:03 Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210’a yükseldi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 210'a yükseldi
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 18:23:15. #1.13#
SON DAKİKA: Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde Dereceye Giren Sporcular Ödüllerini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement