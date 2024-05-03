Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri\'nde Dereceye Giren Sporcular Ödüllerini Aldı

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Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde eskrim, squash, futbol, badminton ile plaj voleybolu heyecanı yaşandı. Dostluk içinde geçen karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen 22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, çeşitli branş ve kategorilerde gerçekleşen müsabakalarla sürüyor. Binlerce sporcuyu bir araya getiren dev organizasyonda bu kez eskrim, plaj voleybolu, futbol, badminton ve squash branşlarında derece heyecanı yaşandı. Çeşitli yaş grupları ve kategorilerde kürsüye çıkmak için ter döken sporcular, aynı zamanda keyifli anlar yaşadı.

30 okuldan 52 sporcunun katıldığı eskrim müsabakaları, Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'ndaki spor salonunda gerçekleşti. 10, 12, 14 ve 17 yaş altı kategorilerinde düzenlenen maçlar nefes kesti. Kılıç ve flöre branşlarındaki karşılaşmaların ardından dereceye giren sporcular, kupa ve madalyalarını aldı.

Altınşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen squash müsabakalarında da büyük heyecan yaşandı. Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler kategorilerinde erkek ve kadın branşlarında da 24 okuldan 60 sporcu, dereceye girmek için ter döktü.

Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri de, futbol ve badminton müsabakalarına ev sahipliği yaptı. Yüzlerce sporcunun yer aldığı karşılaşmalar sonunda Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ile idareciler, dereceye girenlere kupa ve madalyalarını verdi. - BURSA