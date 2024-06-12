Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi - Son Dakika
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Spor

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde görev alan okul müdürleri, branş koordinatörleri ve üyelerine teşekkür etmek için plaket töreni düzenlendi.

12.06.2024 15:29
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22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer'de spordan sanata, kültürden eğitime her alanda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde bu yıl da dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere ve çocuklara armağan ettiği iki önemli milli bayramı da içine alan, 20 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona Nilüfer'deki öğrencilerin yanı sıra Nilüfer Belediyesi'nin hem yurt içi hem de yurt dışındaki kardeş belediyelerinden de katılım oldu. 30 gün boyunca 24 branşta düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 20 bin öğrenci mücadele etti.

Yoğun bir sürecin ardından, başarıyla tamamlanan 22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde görev alan okul müdürleri, branş koordinatörleri ve üyelerine teşekkür etmek için Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde plaket töreni düzenlendi. Nilüfer 'Barış Meclisi'ndeki törene Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altınok katıldı.

Programda konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'ne bu yıl 144 okuldan, 20 binin üzerinde öğrencinin katıldığını belirten Şahin, 12 İlçe Milli Eğitim Tertip Kurulu Üyesi ve 54 branş koordinatörünün burada görev aldığını söyledi. Bu organizasyonu uluslararası seviyeye taşıyan 7 kardeş kentten de katılım olduğunu hatırlatan Şahin, "Nilüfer'de farkındalığı sporda, sanatta, kültürde her birimde çok daha farklı noktalara taşımak istiyoruz. Sizlerle birlikte bunu en üst noktaya koymak istiyoruz. Bu büyük etkinliği sizlerin desteği ile gerçekleştirdik. Bugün burada bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altınok da Nilüfer Belediyesi başta olmak üzere etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, bundan sonra organizasyonu devam ettirmek için çalışacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Şahin ve Altınok, 22. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde görev alan 12 İlçe Milli Eğitim Tertip Kurulu Üyesi ve 54 branş koordinatörüne plaketlerini verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi - Son Dakika

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