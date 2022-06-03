Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı

Nisa Bölükbaşı yaptığı resimle büyük beğeni topladı. Hem yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tablo sosyal medyada gündem oldu. Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin MKM Stadyumu'nu resmetti.

ÖDÜL KAZANMIŞLARDI

Survivor All Star'da mücadele eden Gönüllüler takımı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçına gitmeye hak kazanmıştı. O ödülde yer alan Nisa Bölükbaşı, adada geçirdiği boş vakitleri Hull City'nin stadyum tablosunu yaparak değerlendirdi.