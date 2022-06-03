Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı - Son Dakika
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Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı

03.06.2022 17:42
Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı

Survivor All Star yarışmasından yarışan Nisa Bölükbaşı, ada şartlarında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti. Hem yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tablo sosyal medyada gündem oldu

Nisa Bölükbaşı yaptığı resimle büyük beğeni topladı. Hem yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tablo sosyal medyada gündem oldu. Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin MKM Stadyumu'nu resmetti.

Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı sanatını konuşturdu! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin stadını resmetti.

ÖDÜL KAZANMIŞLARDI

Survivor All Star'da mücadele eden Gönüllüler takımı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçına gitmeye hak kazanmıştı. O ödülde yer alan Nisa Bölükbaşı, adada geçirdiği boş vakitleri Hull City'nin stadyum tablosunu yaparak değerlendirdi.

Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı sanatını konuşturdu! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin stadını resmetti.
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