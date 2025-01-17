Nişan günü ortalığı ayağa kaldırmıştı! İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi - Son Dakika
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Spor

Nişan günü ortalığı ayağa kaldırmıştı! İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi

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Trabzonspor'un genç futbolcusu Enis Destan, nişanlısı Arzum Kuruçalı ile olan ilişkisine karşı çıkan annesini sosyal medyada takipten çıktı. Destan'ın annesi Gül Destan, müstakbel gelini Arzum Kuruçalı için sert sözler sarf etmişti.

17.01.2025 14:52
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Süper Lig devi Trabzonspor'un 22 yaşındaki yıldız futbolcusu Enis Destan, geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı.

ANNESİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

22 yaşındaki forvet, nişan fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşmıştı. Enis Destan'ın annesi Gül Destan da müstakbel gelinleri Arzum Kuruçalı için sert sözler sarf etmişti.

ANNESİNİ TAKİPTEN ÇIKTI

Tüm bu yaşananların ardından Enis Destan, annesine tepki olarak annesi sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Anlaşılan o ki Enis Destan, nişanlısı Arzum Kuruçalı'lı onaylamayan annesi Gül Destan'a küstü.

Nişan günü ortalığı ayağa kaldırmıştı! İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi

NE OLMUŞTU?

Gelin'in kıyafetini eleştiren Gül Destan, "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayakbağı gibi. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum. Kandırarak kendine ayarlamış" demişti.

Aradaki yaş farkına da sert söylemlerde bulunan Destan, "Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmemekte? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı? Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Nişan günü ortalığı ayağa kaldırmıştı! İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi

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Son Dakika Spor Nişan günü ortalığı ayağa kaldırmıştı! İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Reyhan Gök:
    iyi etmiş şimdiden böyle yapan kaynananın gereği yok sileceksin yoluna bakacaksın 14 106 Yanıtla
  • Apple User:
    evlat sana bir nasihat!! anne babanın sözünü dinlemeyen kişi iki cihanda da mutluluğu tadamaz, paran bitince ve yaşın biraz daha Kemal’e erince anlayacaksın bunu,umarım o zaman geç olmaz senin için. bin defa evlenirsin boşanırsın ama anne bir’dir ve gitti mi bir daha yerini kimse dolduramaz 81 9 Yanıtla
  • serhat ali:
    para birlikteliği. para biterse veya sağlık giderse güle güle derler yeni bir paralı enayi bulurlar... 62 3 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    rwyhan hanım haberi ve kaynananın fikirlerini okuda kaynanaya ondan sonra laf söyle.Kaynana yerden göge haklı.İnsan et parçası degil,insan parçası almalı. 45 4 Yanıtla
  • mlhbydmr null:
    malmısın 22 yaşında evlenipte başını yakıyorsun 36 5 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    PARA PARA PARA 32 3 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    Beyfendi ben bu haberi yeni okumuyorum ilk haberden beri okuyorum oglunun yanında olsaydı bu durum olmazdı bazı Kaynanalar dik başlı benim dediğim olsun diyerek oğlunun düşüncesinin hiçe sayıyorlar sonuç bu oluyor 6 29 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    daha ana kadroya bile giremeyen yeteneksiz kabiliyetsiz ve cibiliyetsiz sıradan basit bir yedek forvet. 12 3 Yanıtla
  • monşer null:
    kolay gelsin Paracıklar Gelsin 9 1 Yanıtla
  • zafer dertli :
    bu haber mi şimdi? 4 0 Yanıtla
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