Nizip Zeugma Hokey Takımı Nevşehir'e Devredildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nizip Zeugma Hokey Takımı Nevşehir'e Devredildi

Nizip Zeugma Hokey Takımı Nevşehir\'e Devredildi

Nizip Zeugma'nın devriyle Nevşehir, ulusal ve uluslararası mücadalelere katılacak.

06.12.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde mücadele eden Nizip Zeugma'nın Nevşehir Belediyesi Spor Kulübüne devri gerçekleştirildi.

Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan takımın Nevşehir adına müsabakalara katılacağını belirtti.

Sanat ve sporun gençleri kötü alışkanlıklardan koruyarak başarılı bireylere dönüştüren önemli unsurlardan olduğunu ifade eden Arı, şöyle konuştu:

"Gençleri ancak sporla belli noktada tutup, disiplin altına alabilir, sağlıklı gelişimini sağlayabilirsiniz. Bunun için spor, en önemli enstrümanlardan biri. Sadece sporu futbol olarak görmüyoruz. Anlayış değişikliğine gittik. Futbol, cazibesi olan, kitleleri peşinden sürükleyen bir dal. Lakin o branşın ciddi masrafları var. Oralara harcadığınız paranın çok daha azını başka branşlara harcadığınızda hem gençler spora yönlendirilir hem de şehrin tanıtımına katkı sağlayacak ortamlar oluşturulabilir. Önümüzdeki dönem Avrupa'da mücadele eden Nevşehir Belediyespor Hokey Kulübünü görmüş olacağız. Hem biz belediye olarak hem de sporcularımız heyecanlı."

Daha sonra başkan Arı ile takım antrenörü Mahmut Yunus Cengiz, sözleşmeyi imzaladı.

Nizip Zeugma, mayıs ayında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2'de A Grubu'nu lider bitirmiş, B Grubu birincisi İtalya'nın HC Bra takımıyla finalde karşılaşmıştı. Müsabaka 3-3 berabere biterken, rakibine seri atışlarda üstünlük sağlayan Nizip Zeugma, şampiyon olmuştu.

Kaynak: AA

Nevşehir Belediyesi, Etkinlikler, Rasim Arı, Belediye, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nizip Zeugma Hokey Takımı Nevşehir'e Devredildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
15:18 Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler Bazı bankalar alımı durdurdu Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler! Bazı bankalar alımı durdurdu
07:36 En düşük emekli maaşına seyyanen zam En düşük emekli maaşına seyyanen zam
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
05:25 Güney Kore’de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı’na kendi partisi de sırtını döndü Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı'na kendi partisi de sırtını döndü
01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 19:05:39. #1.11#
SON DAKİKA: Nizip Zeugma Hokey Takımı Nevşehir'e Devredildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.