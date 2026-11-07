Norris, sağanak altında gecikmeli sıralamada Brezilya GP'sinde ilk cebe sahip oldu

Norris, sağanak altında gecikmeli sıralamada Brezilya GP'sinde ilk cebe sahip olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilya GP'sinde sağanak nedeniyle gecikmeli sıralama turlarını Lando Norris ilk sırada tamamladı ve yarışa ilk cebden başlayacak. Norris'in 0.204 saniye gerisinde George Russell ikinci, 0.625 saniye geride Kimi Antonelli üçüncü olurken yarış yarın TSİ 20.00'de koşulacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı Brezilya Grand Prix'sine, McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.
Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'ndeki sağanak yağış altında gecikmeli olarak yapılan sıralama turlarında 1: 27.470'lik derece elde eden Norris, ilk cebin sahibi oldu.
Norris'in 0.204 saniye arkasında yer alan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell ikinci, liderin 0.625 saniye gerisindeki Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise üçüncü sırayı elde etti.
Yarış ise yarın TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.
Max Verstappen ve Lewis Hamilton, yeni güç ünitesi bileşenleri kullanmaları nedeniyle yarınki yarışa en arka sıralardan başlayacak.
Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, geçen hafta Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak Formula 1'de dünya şampiyonu oldu ve organizasyon tarihinde bunu başaran en genç pilot ünvanını aldı.
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