2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu kadınlar 4x7,5 kilometre bayrak kategorisinde Norveç, altın madalya kazandı.
İtalya'daki organizasyonun 8. gününde kayaklı koşu kadınlar 4x7,5 kilometre bayrak yarışı, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.
Kristin Austgulen Fosnaes, Astrid Oeyre Slind, Karoline Simpson-Larsen ve Heidi Weng'den oluşan Norveç, 1 saat 15 dakika 44.8 saniyeyle rakiplerini geçerek altın madalyaya ulaştı.
İsveç, 50.9 saniye geride gümüş, Finlandiya ise 1 dakika 14.7 saniye farkla bronz madalya aldı.
