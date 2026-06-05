Norveç Dünya Kupası Kadrosunu Açıkladı

Arsenal'in kaptanı Martin Odegaard ülkesinin milli takımına da liderlik ediyor.

Premier Lig'i yeni kazanan oyuncuya, Manchester City'nin forveti Erling Haaland, Fulham'dan Oscar Bobb ve Crystal Palace'ın forveti Jorgen Strand Larsen eşlik edecek.

Norveç Kralı, takımı sosyal medyada yayınladığı bir video ile tanıttı.

Hamburg'da oynayan ve milli takımda henüz forma giymemiş olan kaleci Sander Tangvik kralın son onayıyla kadroya dahil oldu.

Yirmi üç yaşındaki oyuncu, SK Brann'dan Mathias Dyngeland'ın sakatlanmasının ardından kadroya dahil edildi.

Eski Rusya 21 Yaş Altı Milli Takımı kalecisi Nikita Haikin'in vatandaşlık değişikliği talebi ise onaylanmadı.

Norveç 28 yıl sonra Dünya Kupası'na dönüyor.

Norveç, 16 Haziran'da Boston'da Irak ile oynayacağı maçla Dünya Kupası'na başlayacak, ardından Senegal ve Fransa ile karşılaşacak.

Norveç Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Defans: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Orta saha: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Forvetler: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).