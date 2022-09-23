2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi Fenerbahçe'ye yıldız golcüsünden kötü haber geldi.
Uluslar Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar için Norveç Milli Takımı'nda bulunan Joshua King, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Deneyimli golcünün, Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında Watford'dan kadrosuna kattığı Joshua King, sarı-lacivertli formayla çıktığı 8 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı! - Son Dakika