Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı! - Son Dakika
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Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!

23.09.2022 15:50

Norveç'in Uluslar Ligi'nde Slovenya ile karşılaşacağı maç öncesi Norveç Milli Takımı'nın Fenerbahçeli yıldızı Joshua King, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli golcünün, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada forma şansı bulması beklenmiyor.

2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi Fenerbahçe'ye yıldız golcüsünden kötü haber geldi.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Uluslar Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar için Norveç Milli Takımı'nda bulunan Joshua King, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Deneyimli golcünün, Beşiktaş derbisinde oynaması beklenmiyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'nin sezon başında Watford'dan kadrosuna kattığı Joshua King, sarı-lacivertli formayla çıktığı 8 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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