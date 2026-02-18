Norveç, Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu erkekler takım sprint serbest kategorisinde Norveç, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 12. gününde kayaklı koşu erkekler takım sprint serbest yarışı, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Einar Hedegart ve Johannes Hoesflot Klaebo'nun mücadele ettiği Norveç, 18 dakika 28.98 saniyelik derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Bu kategoride ABD, 1.37 saniye farkla gümüş, İtalya ise 3.31 saniye geride bronz madalya aldı.

Klaebo rekorunu geliştirdi

Kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan sporcusu ünvanını Milano-Cortina 2026'da ele geçiren Klaebo, kariyerindeki olimpiyat altını sayısını 10'a çıkararak rekoru geliştirdi.

Klaebo, 10+10 kilometre skiatlon, sprint klasik, 10 kilometre serbest, 4x7,5 kilometre bayrak ve takım sprint serbest olmak üzere organizasyondaki 5'inci, kariyerinde 10'uncu olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.

Norveçli sporcu, şu ana kadar Milano-Cortina 2026'da 5 ve PyeongChang 2018'de 3 altın, Pekin 2022'de ise 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere 12 olimpiyat madalyası kazandı.