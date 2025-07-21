Norveç'te İki Altın Madalya

NORVEÇ'in Bergen kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular iki altın madalya kazandı. Kadınlar 1500 metrede Dilek Koçak, erkekler 10 bin metre yürüyüşte ise Mazlum Demir altın madalyanın sahibi oldu.

BAKAN BAK'TAN AVRUPA ŞAMPİYONU MİLLİ ATLETLER İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Dilek Koçak ve Mazlum Demir için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Norveç'in Bergen kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede altın madalyanın sahibi olan Dilek Koçak ile erkekler 10 bin metre yürüyüşte altın madalya kazanan Mazlum Demir'i yürekten kutluyorum. Elde ettikleri şampiyonlukla bizleri gururlandıran milli atletlerimizin başarılarının devamını diliyorum. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."