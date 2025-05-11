Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı - Son Dakika
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Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı

Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa\'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı

Premir Lig'de Leicester ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme yolunda ağır darbe alan Nottingham Forest'ta başkan ve kulüp sahibi olan Evangelos Marinakis, maç sonu sahaya girerek Nuno Espirito Santo ile büyük bir tartışma yaşadı. Nottingham taraftarı, 29 yıl sonra takımlarını Avrupa'ya götürmeyi garantileyen hocalarına yaşanan tartışmada destek verdi.

11.05.2025 23:35
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İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Nottingham Forest ile Leicester City karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Ev sahibi takımın gollerini, 25. dakikada Gibbs-White ve 56. dakikada Chris Wood atarken, konuk takımda golleri 16. dakikada Conor Coady ve 81. dakikada Facundo Buonanotte attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNDA YARA ALDI

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest,puanını 62 yaptı ve yedinci sırada kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda büyük yara aldı. Küme düşmesi kesinleşen Leicester City ise puanını 22 yaptı.

BAŞKAN SAHAYA İNDİ

Maç sonunda beklenmedik olaylar yaşandı. Nottingham Forest, Leicester City ile berabere kalarak 29 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılmayı garantilemesine rağmen, takım sahibi Evangelos Marinakis büyük bir kızgınlıkla sahaya indi. Takımın performansından memnun olmayan başkan, teknik direktör Nuno Espirito Santo'yu azarlarcasına fırçaladı. İkili arasında tansiyonun arttığı görüldü.

TARAFTAR HOCAYA SAHİP ÇIKTI

Olayların ardından Nottingham Forest taraftarları, hem tribünlerde hem de sosyal medyadan Portekizli teknik direktörü destek mesajı vererek hocanın yanında olduğunu gösterdi.

Nottingham Forest, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • MetinAliFeyyaz:
    fb de aziz başkan böyleydi. ali de ipleri vermiş mouya bahaneleri de kendi elleriyle hazırladı hiçbi şey beceremeyen antrenör milyonları götürüyor :D 230 1 Yanıtla
    Murat Kaya:
    Maymun gibi zıplamıyor. 9 39
  • Burak:
    bizde de kocla mourinho birlikte taraftarı azarlıyor. suçlu da biz olduk. kongrede "taraftar istifa" diye tezahürat yaptılar güler misin aglar mısın biz ne yaşıyoruz... istifa et koc, acunla git memleketine ikinci ligde takım al orada eğlen. 146 2 Yanıtla
  • Serkan Bayraktar:
    son 6 maçta bir galibiyet almış takımı, sonuncu takımla beraber kalmasa şampiyonlar liigine gidecek takım başkan hakkı amk 2 2 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Bu Yunan her yerde aynı 0 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    sen bu teknik adama dua et.takımı nereden nereye getirdi . 0 0 Yanıtla
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