UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: City Ground
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee, Lucca
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe Demir, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Oğuz Aydın, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
Son Dakika › Spor › Nottingham Forest - Fenerbahçe Maçının Detayları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?