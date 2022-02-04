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Nouma'nın yeni imajını görenler şaşırıp kaldı! Herkes aynı yorumu yazıyor - Son Dakika

Nouma'nın yeni imajını görenler şaşırıp kaldı! Herkes aynı yorumu yazıyor

04.02.2022 21:44
Nouma'nın yeni imajını görenler şaşırıp kaldı! Herkes aynı yorumu yazıyor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma'nın yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyadan "Cümleten iyi hafta sonları" diyen Nouma, bıyık bıraktığı fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni alan fotoğrafa binlerce "Pala Pascal" yorumu yapıldı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve taraftarların sevgilisi Pascal Nouma'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Bıyık bıraktığı yeni imajıyla dikkat çeken eski futbolcunun paylaşımına binlerce yorum geldi.

"PALA PASCAL"

Sosyal medyadan "Cümleten iyi hafta sonları" diyen Nouma, bıyık bıraktığı fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni alan fotoğrafın altına binlerce takipçi, "Pala Pascal" yorumunda bulundu.

Nouma'nın yeni imajını görenler gözlerine inanamadı! Herkes aynı yorumu yapıyor
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Pascal Nouma, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nouma'nın yeni imajını görenler şaşırıp kaldı! Herkes aynı yorumu yazıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nouma'nın yeni imajını görenler şaşırıp kaldı! Herkes aynı yorumu yazıyor - Son Dakika
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