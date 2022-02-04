Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve taraftarların sevgilisi Pascal Nouma'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Bıyık bıraktığı yeni imajıyla dikkat çeken eski futbolcunun paylaşımına binlerce yorum geldi.
Sosyal medyadan "Cümleten iyi hafta sonları" diyen Nouma, bıyık bıraktığı fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni alan fotoğrafın altına binlerce takipçi, "Pala Pascal" yorumunda bulundu.
Son Dakika › Spor › Nouma'nın yeni imajını görenler şaşırıp kaldı! Herkes aynı yorumu yazıyor - Son Dakika Spor