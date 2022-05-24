Noussair Mazraoui, Bayern Münih'te - Son Dakika
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Noussair Mazraoui, Bayern Münih'te

24.05.2022 14:02
Noussair Mazraoui, Bayern Münih'te

Bayern Münih, Ajax'ın yıldız oyuncusu Noussair Mazraoui'yi kadrosuna kattı.

Bayern Münih, Ajax'ın yıldız oyuncusu Noussair Mazraoui'yi kadrosuna kattı. Faslı oyuncu 2026 yılına dek Bayern kadrosunda yer alacak.

Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Ajax'ın yıldız sağ bek oyuncusu Noussair Mazraoui'yi kadrosuna kattığını açıkladı. 24 yaşındaki Mazraoui, 4 yıl terlettiği Ajax forması ile 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve 2 Hollanda Kupası kazandı. Faslı oyuncu ayrıca 2019'da Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşan takımın da parçasıydı.

Noussair Mazraoui, ağırlıklı olarak defansın sağ tarafında oynamasına rağmen, sol bek veya orta saha olarak da görev alabiliyor. Mazraoui, bu sezon Ajax ile çıktığı 34 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

(Yunus Kılıç - İHA)

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Kaynak: İHA

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