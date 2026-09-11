Nübel, Erzurumspor FK galibiyetinin derbi sonrası ayrı önem taşıdığını söyledi - Son Dakika
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Nübel, Erzurumspor FK galibiyetinin derbi sonrası ayrı önem taşıdığını söyledi

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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor FK'yı 3-0 yendikleri maçın ardından, geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı alınan derbi galibiyetinden sonra bu galibiyetin ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Nübel, takım savunmasının çok iyi olduğunu ve gol yememenin kendilerine özgüven verdiğini ifade etti.

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı aldıkları derbi galibiyetinin ardından Erzurumspor FK karşısında da kazanmalarının ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlı takımın Alman kalecisi Alexander Nübel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erzurumspor FK'ya karşı oynadıkları maçın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Nübel, "Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı aldığımız derbi galibiyetinden sonra bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yememek tabii ki çok güzel. Gol yemediğiniz zaman maçı da kaybetmiyorsunuz. Performansımdan dolayı mutluyum, bugünkü oynadığımız oyundan dolayı mutluyum" diye konuştu.

"Takım savunmamız çok iyi"

Savunma anlamında takım olarak iyi bir performans sergilediklerinin altını çizen Alman kaleci, "Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Ki savunma zaten santrforlardan, hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftarlara teşekkür eden Nübel, "Tüm taraftarımız tüm takımımız için burada. Sonuçta bir takım oyunu oynuyoruz. Ama bu ruh tüm takımda olduğu müddetçe güzel haftalar da geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nübel, Erzurumspor FK galibiyetinin derbi sonrası ayrı önem taşıdığını söyledi - Son Dakika

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