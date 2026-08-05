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Nübel: Hradec Kralove Zor Bir Rakip

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Beşiktaş'ın kalecisi Nübel, Hradec Kralove'nin tehlikeli olduğunu ancak iyi hazırlandıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, Hradec Kralove'nin tehlikeli bir takım olduğunu ancak maça iyi hazırlandıklarını söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya temsilcisi Hradec Kralove'ye konuk olacak. Bu mücadele öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların Alman kalecisi Alexander Nübel, "Zor bir deplasmana gidiyoruz. Tromsö karşısında son iki maçını da kazanan bir ekibe karşı oynayacağız. Aynı zamanda ligleri de başladı. İlk maçlarını kazandılar, ikinci maçlarında berabere kaldılar. Sezonu erken açtılar o yüzden yüzde 100 fit olan bir takıma karşı oynayabileceğimizi söyleyebiliriz. Zor olacak gerçekten çünkü çok yüksek pres yapan bir takım. Aynı zamanda çok fazla orta açmak, şans oluşturmak isteyeceklerdir ve ceza sahasına çok fazla oyuncusu giren, tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız ama biz de hazırız" ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar herkesle iyi diyaloglar kurdum"

Adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini de dile getiren Nübel, "Hem takım hem de teknik heyet açısından gayet iyi bir ilişkinin olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar herkesle iyi diyaloglar kurduğumu, bütün çalışanlarla işlerin gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Özellikle ilk hafta gayet güzel geçti. Şu anda burada çok mutluyum. Aynı zamanda iyi de bir başlangıç yaptık. Takım olarak da bence kalemizi iyi savunduğumuzu düşünüyorum. İki maçı da gol yemeden bitirdim. Bu, bir kaleci için çok önemlidir ama aynı zamanda takım için de çok önemlidir çünkü bize gelecek maçlarda bir düzen sağlar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Özel bir taraftar grubuna sahibiz"

Alman file bekçisi, siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle bahsederek, "Gerçekten özel bir taraftar grubuna sahibiz. Çok deli bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Sahamızdaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Özellikle sahaya ilk çıktığımda tüylerim diken diken oldu. Umarım taraftarımız bütün sezon boyunca hep arkamızda bizi böyle destekleyecek. Gerçekten onlarla beraber çok mutluyum. Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Aynı zamanda da Avrupa'da tanınan bir taraftar grubu" açıklamasında bulundu.

"Ne kadar büyük bir kulübe geldiğimizin farkındayız"

Beşiktaş'a gelmeden önce başka opsiyonlarının olduğunu da aktaran başarılı eldiven, "Ama buraya daha önceden ailem de geldi. Ailem şehri gördü, ben de gördüm. İstanbul'a baktılar, kulübü incelediler ve ne kadar büyük bir kulübe geldiğimizin farkındayız. O yüzden bu kararı vermemde bu etkili oldu. Daha önceden de yıllar önce Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı da oynamıştım. O yüzden burayı biliyorum. Gelmeden önce Beck ile de konuştum. Onun burada hayatını nasıl işlediğine dair konuştum. Buradaki durumları sordum. O da bana dedi ki 'Ben burada mükemmel bir zaman geçirdim. Çok duygusal anlar, güzel anlar da yaşadım.' Şimdi iki maç oynadıktan sonra da gerçekten geleceğe çok heyecanlı bir şekilde bakıyorum" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nübel: Hradec Kralove Zor Bir Rakip - Son Dakika

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