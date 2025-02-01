Nuggets, 76ers'i Geçti

Spor

NBA'de Denver Nuggets, Wells Fargo Center'da oynadığı Philadelphia 76ers'ı 137-134 mağlup etti. Denver'da Nikola Jokic 28 sayı, 13 ribaund ile, Philadelphia'da ise Tyrese Maxey'in 42 sayı, 9 asistle mücadele etti.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Denver Nuggets deplasmanda karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 137-134'lik skorla yenerek 29. galibiyetini elde etti. Denver'da Jamal Murray 31 sayı, 11 ribaund, Nikola Jokic 28 sayı, 13 ribaund, 9 ribaund ve Michael Porter Jr. da 24 sayı ile müsabakayı tamamladı. Bu sezonki 28. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Tyrese Maxey'in 42 sayı, 9 asist, Guerschon Yabusele 28 sayı ve Kelly Oubre de 27 sayı ile oynadı. Takımda ayrıca milli basketbolcu Adem Bona 11 dakika parkede kaldığı maçta 2 sayı, 1 ribaund ve 1 blok ile mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 104 - Los Angeles Clippers: 112

Detroit Pistons: 117 - Dallas Mavericks: 102

Philadelphia 76ers: 134 - Denver Nuggets: 137

Toronto Raptors: 106 - Chicago Bulls: 122

San Antonio Spurs: 144 - Milwaukee Bucks: 118

New Orleans Pelicans: 116 - Boston Celtics: 118

Golden State Warriors: 105 - Phoenix Suns: 130 - İSTANBUL