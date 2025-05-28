Nur Nebi Baran'dan Şampiyonluk İddiası - Son Dakika
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Nur Nebi Baran'dan Şampiyonluk İddiası

Nur Nebi Baran\'dan Şampiyonluk İddiası
28.05.2025 11:40
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Metpack Alanya Yıldızları'nın forveti Nur Nebi Baran, şampiyonluk için umutlu konuştu.

Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off etabında finale yükselen Metpack Alanya Yıldızları'nın forvet oyuncularından Nur Nebi Baran, takım arkadaşlarıyla birlikte bu sene şampiyonluk kupasını kaldıracaklarına inandığını söyledi.

Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda oynanan Metpack Alanya Yıldızları'nın Haydarpaşa'yı 4-1 yendiği Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off yarı final karşılaşmasında Alanya temsilcisinin kazanmasına 2 gol atarak destek sağlayan Nur Nebi Baran, şampiyonluk finaline çıkma sevincini AA muhabirine değerlendirdi.

Hokeye ilkokul çağında Diyarbakır'da başladığını belirten Nur, "Alanya'ya bu sene transfer oldum, küçüklüğümden beri Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde oynuyordum, 4 yıl önce Gaziantep Polisgücü'ne transfer oldum. Bu yıl da Alanya'ya transfer oldum, inşallah Alanya'da bu sene Süper Lig'i şampiyon bitiririz." diye konuştu.

Metpack Alanya Yıldızları-Haydarpaşa maçında çok iyi oynadıklarını ve 2 gol attığı için mutlu olduğunu vurgulayan forvet oyuncusu Nur, "Takım arkadaşlarım çok iyi pas çıkardı, ben de kale önünden çok iyi şut çektim ve goller de geldi. Golün geleceğini, topu kavradığımda önceden hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Ailede 5 kardeş olduklarını, kız kardeşinin de profesyonel hokey oynadığını belirten Nur, "Kız kardeşim de şu an Süper Lig'de Doruk spor'da hokey oynuyor." dedi.

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off yarı final maçında Haydarpaşa'yı 4-1 yenerek 29 Mayıs'ta şampiyonluk için finalde Gaziantep Polisgücü ile oynamaya hak kazanmanın mutluluğun yaşadığını dile getiren Nur, "Çok güzel bir duygu inşallah şampiyon olarak gideceğimize inanıyorum. Bu sene inşallah takım arkadaşlarım ve ben o kupayı kaldıracağız, bu sene bizim sezonumuz." ifadelerini kullandı.

"Gelecek sezon da Avrupa kupalarında oynayacağız"

Metpack Alanya Yıldızları'nın geçen yıl Avrupa Kulüpler Kupası'nda şampiyon olduğunu da hatırlatan Nur, "İnşallah Türkiye şampiyonluğunu da kazanacağız, gelecek sezon da Avrupa kupalarında oynayacağız." dedi.

Ailesinin desteğinin buralara gelmesinde çok önemli olduğunu da belirten Nur, "En büyük destekçim ailem, onlar olmasaydı buralarda olamazdım. Tabii antrenörlerim, onlar beni yetiştirdi, burada adımlarımı onlarla atıyorum. Takım arkadaşlarımla daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Hokey zor bir spor ama isteyen herkes başarabilir, isterseniz zorluk kalmaz." şeklinde görüş belirtti.

Maçtan sonra anne, baba ve kardeşlerinin kendisini arayıp mutluluklarını paylaşmasına çok sevindiğini de aktaran Nur, "Annem, babam, kardeşlerim maçı izlemişler. Gol attıkça hepsi çok mutlu olmuş, onları çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Haydarpaşa, Türkiye, Alanya, Kadın, Spor, Son Dakika

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