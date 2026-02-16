Nurcan Çelik Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Nurcan Çelik Son Yolculuğuna Uğurlandı

16.02.2026 17:52
Eski futbolcu ve teknik direktör Nurcan Çelik, kanser tedavisi sonrası hayatını kaybetti.

İSTANBUL'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu, bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Nurcan Çelik (46), memleketi Artvin'de toprağa verildi.

2021-2022 sezonunda Galatasaray Kadın Futbol Takımını çalıştıran Teknik Direktör Nurcan Çelik, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nurcan Çelik'in cenazesi, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Kars Harakani Havalimanı'na gönderildi. Cenaze, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, Antrenör İlknur Aktaş ve yakınları tarafından alınarak Çelik'in memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine getirildi. Burada Çelik için cenaze töreni düzenlendi. Tören; Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, Artvin Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Şavşat Belediye Başkan Yardımcısı Hafız Yılmaz, Çelik'in kuzeni Armutlu Mahallesi Muhtarı Halis Çelik, Antrenör İlknur Aktaş, Çelik'in kardeşleri Ercan, Dinar ve Sinan Çelik, Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Çelik'in akrabaları ve öğrencileri, Türk bayrağı sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Çelik'in cenazesi, ikindi vakti ilçeye bağlı Armutlu Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından vasiyeti üzerine, 42 yıl önce kendisi gibi kanserden hayatını kaybeden annesi Feriye Çelik'in yanında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Kanser Tedavisi, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
