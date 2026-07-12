U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda milli güreşçi Nurettin Emin Kapal, bronz madalya kazandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'na Gürcü Ruben Tangamyan'ı 6-1 mağlup ederek başlayan Nurettin Emin Kapal, ikinci turda ev sahibi Kuzey Makedonyalı Sufyan Sinani'yi 5-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Bulgar Erdal Skukri Galip'i 10-4 mağlup eden Kapal, yarı finalde Rus Osman Indırbaev'e mağlup oldu. Bronz madalya mücadelesinde repesajdan gelen Moldovalı Marcel Andionache'yi 3-2 mağlup eden milli sporcu, U20 Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. - İSTANBUL