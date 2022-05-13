Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor - Son Dakika
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Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor

13.05.2022 10:35
Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor

SPOR Toto Süper Lig'de son 14 maçta yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, bir rekora daha ortak olmaya hazırlanıyor.

SPOR Toto Süper Lig'de son 14 maçta yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, bir rekora daha ortak olmaya hazırlanıyor. Antalyaspor hafta sonu deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında puan ya da puanlar alması halinde 8 maçla kulüp tarihinde Süper Lig'de en uzun deplasmanda yenilmezlik serisine ortak olacak.

Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda pazar günü Kasımpaşa ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde sürdürüyor. Kırmızı beyazlıların çalışmalarına sakatlıkları bulunan Admir Mehmedi ve Harun Alpsoy katılmıyor. Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

DEPLASMANDA 20 PUAN, 19'U ŞAHİN DÖNEMİNDELigde 36 hafta sonunda oynanan mücadelelerde Antalyaspor 55 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Kırmızı beyazlı ekip deplasmanda bu sezon oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alırken toplamda 20 puan kazandı. Antalyaspor'da dış sahada elde edilen 20 puanın 19'u, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde kazanıldı. Ligin 8'inci haftasında yolları ayrılan Ersun Yanal yönetiminde kırmızı beyazlılar sadece 1 puan toplayabildi.NURİ ŞAHİN REKORA ORTAK OLMAYI HEDEFLİYORSon 14 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve Süper Lig'de yenilmezlik serisi yakalayarak kulüp tarihinde yerini alan futbol sorumlusu Nuri Şahin, pazar günü deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında puan ya da puanlar alarak, bir rekora daha imza atmayı hedefliyor. 34 yaşındaki Şahin, Kasımpaşa maçında takımının puan ya da puanlar alması halinde 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de deplasmanda 8 maç kaybetmeyen Tamer Tuna'nın rekoruna ortak olacak. Şahin, selefi Ersun Yanal'ın 7 maçlık rekorunu da egale etmeyi başardı.3 PUAN ALIRSA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN HOCA OLACAKŞahin, Kasımpaşa maçından 3 puan alınması halinde Akdeniz temsilcisinin Süper Lig'de deplasmanda bir sezonda en çok puan toplayan teknik direktörü olacak. Şahin, 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik sonunda 15 puanla, 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan toplayan Tamer Tuna'nın arkasında bulunuyor.

Pazar günü saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Selahattin Altay yapacak.


Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor
Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor
Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor
Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor
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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Nuri Şahin, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor - Son Dakika


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