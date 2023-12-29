 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nuri Şahin, Borussia Dortmund ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Nuri Şahin, Borussia Dortmund ile anlaştı

Antalyaspor'un Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı. Şahin, Borussia Dortmund'a yardımcı antrenörlük yapacak ve pro lisans eğitimini tamamlayacak. Eğitim sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan Şahin, Antalyaspor'dan ayrılarak takıma veda edecek.

Nuri Şahin, Borussia Dortmund ile anlaştı
29.12.2023 - 14:32,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund ile anlaştı.

Antalyaspor ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan genç teknik adam Nuri Şahin, Borussia Dortmund'a gitmek için kırmızı-beyazlılarda birikmiş alacaklarını bırakacak ve bir miktar para verecek. Borussia Dortmund ile yapılan anlaşmaya göre Şahin, Bundesliga'nın ikinci yarısında yardımcı antrenörlük yapacak ve pro lisans eğitimini de tamamlayacak. Pro lisans eğitimi sonrası Nuri Şahin, Borussia Dortmund'ta teknik direktörlük koltuğuna oturacak.

Borussia Dortmund ile anlaşmaya varan Nuri Şahin, kırmızı-beyazlıların bugün saat 17.00'deki antrenmanına son kez katılacak ve takıma veda edecek. Güney ekibinin gelecek hafta oynanacak Alanyaspor, karşılaşmasına Portekizli antrenör Jaoa Tralhao önderliğinde çıkması bekleniyor.

Alt yapısından yetiştiği Borussia Dortmund'a geri dönen Nuri Şahin, 2020-2021 sezonunda Werder Bremen'den Antalyaspor'a transfer olmuş ve oyuncuyken 2021-2022 sezonunda kırmızı-beyazlı takımın futbol sorumluluğu görevine getirilmişi. Genç teknik adam, Antalyaspor'da çıktığı 92 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 mağlubiyet elde etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Borussia Dortmund, Antalyaspor, Nuri Şahin, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nuri Şahin, Borussia Dortmund ile anlaştı - Son Dakika


14:44
Acun Ilıcalı: Maddi Durumumda Cumhurbaşkanımızın Bir Etkisi Yok Acun Ilıcalı: Maddi Durumumda Cumhurbaşkanımızın Bir Etkisi Yok
14:42
Fransız basını Hamas'ın sırrını ifşa etti! Askeri kanadın başındaki isim Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş Fransız basını Hamas'ın sırrını ifşa etti! Askeri kanadın başındaki isim Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08
Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53
Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36
Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36
CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı

Son Dakika
14:44 Acun Ilıcalı: Maddi Durumumda Cumhurbaşkanımızın Bir Etkisi Yok
14:42 Fransız basını Hamas'ın sırrını ifşa etti! Askeri kanadın başındaki isim Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53 Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36 Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36 CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32 Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30 Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 15:01:29. #1.12#
SON DAKİKA: Nuri Şahin, Borussia Dortmund ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement