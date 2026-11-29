Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 yenen İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, gelecek hafta Fenerbahçe'yi yenerek galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Nuri Şahin, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Değerli bir galibiyet elde ettiklerini aktaran 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Burada hata yapmamamız gerekiyordu. Rakibimize saygı duyarak geldik. Bu tarz maçlar çok tehlikeli olabiliyor. Skorun 3-1'e gelmesinden sonra 10-15 dakikalık bölümde rakibe kapıyı çok hafif araladık. Ciddiyetimizi devam ettirdik ve dördüncü golden sonra da maçı kopardık." ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin, farklı oyuncularla çeşitli goller attıklarını dile getirerek, "Bu durum beni çok mutlu ediyor. Bugün duran toptan çok güzel gol attık. Hocalarımız bu konuda çalışıyorlar. Gol yememiz de bize yakışmadı. Yine de üzerine koyarak devam ediyoruz. 4'te 4 yaptık. Haftaya da Fenerbahçe karşısında çok önemli bir maça çıkacağız. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Sezona iyi başlamadıklarını kaydeden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seri galibiyetlere ihtiyacımız vardı. İstemediğimiz bir şeyi yaşadık. Kredimizi az da olsa tükettik ama şimdi üzerine koyarak gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Haftaya çok önemli, çok değerli bir rakibe (Fenerbahçe) karşı evimizde oynayacağız. O maça da kazanmak için çıkacağız. Rakibin zorluk derecesini bilerek onlara saygı duyarak ama biz de kendi oyunumuzu oynayarak haftaya 3 puan almak istiyoruz."