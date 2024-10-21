Nuri Şahin'in Real Madrid maçı öncesinde yaptığının eşi benzeri yok - Son Dakika
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Nuri Şahin'in Real Madrid maçı öncesinde yaptığının eşi benzeri yok

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Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid'e konuk olacak. Alman ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin, Madrid maçı öncesi sürpriz bir karar aldı ve taktiklerinin ortaya çıkmaması için Santiago Bernabeu'da antrenman yapmayacak.

21.10.2024 17:45
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Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid'e konuk olacak. Alman ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin, futbolculuk döneminde formasını giydiği Madrid maçı öncesi sürpriz bir karar aldı.

BERNABEU'DA ANTRENMAN YAPMAYACAKLAR

Alman ekibinin Türk teknik direktörü, taktiklerinin ortaya çıkmaması için Santiago Bernabeu'da antrenman yapmayacak. Bild'de yer alan habere göre; son idmanını Almanya'da gerçekleştiren Dortmund takımı daha sonra İspanya'ya hareket etti. Bundesliga devinin daha önce böyle bir uygulama yapmadığının da altı çizildi.

ANCELOTTI: ONLARI GÖZETLEMEMİZE GEREK YOK

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. İtalyan çalıştırıcı, "Dortmund hakkında her şeyi biliyoruz. Onları gözetlememize gerek yok" ifadelerini kullandı.

NURİ ŞAHİN BERNABEU'YU ÇOK İYİ BİLİYOR.

Haberde Nuri Şahin'in Real Madrid ve Bernabeu'ya çok aşina olduğu vurgulanırken, genç teknik adamın futbolculuğu döneminde 2011-2014 yılları arasında İspanyol takımında forma giydiği hatırlatıldı. Şahin bu süreçte Liverpool ve Borussia Dortmund'a kiralanmış ve Real Madrid'de toplam 10 resmi maçta forma giymişti. Real Madrid ile Borussia Dortmund, 22 Ekim Salı günü Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek.

Nuri Şahin\'in Real Madrid maçı öncesinde yaptığının eşi benzeri yok

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Son Dakika Spor Nuri Şahin'in Real Madrid maçı öncesinde yaptığının eşi benzeri yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    nuri sıkı Beşiktaşlıdır kurnazdır işini bilir Madridi dağıtırlar 10 24 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    ADAMIM NURİ SENİNLEYİZ 20 0 Yanıtla
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