Nuri Şahin\'in Real Madrid maçı öncesinde yaptığının eşi benzeri yok

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Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid'e konuk olacak. Alman ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin, futbolculuk döneminde formasını giydiği Madrid maçı öncesi sürpriz bir karar aldı.

BERNABEU'DA ANTRENMAN YAPMAYACAKLAR

Alman ekibinin Türk teknik direktörü, taktiklerinin ortaya çıkmaması için Santiago Bernabeu'da antrenman yapmayacak. Bild'de yer alan habere göre; son idmanını Almanya'da gerçekleştiren Dortmund takımı daha sonra İspanya'ya hareket etti. Bundesliga devinin daha önce böyle bir uygulama yapmadığının da altı çizildi.

ANCELOTTI: ONLARI GÖZETLEMEMİZE GEREK YOK

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. İtalyan çalıştırıcı, "Dortmund hakkında her şeyi biliyoruz. Onları gözetlememize gerek yok" ifadelerini kullandı.

NURİ ŞAHİN BERNABEU'YU ÇOK İYİ BİLİYOR.

Haberde Nuri Şahin'in Real Madrid ve Bernabeu'ya çok aşina olduğu vurgulanırken, genç teknik adamın futbolculuğu döneminde 2011-2014 yılları arasında İspanyol takımında forma giydiği hatırlatıldı. Şahin bu süreçte Liverpool ve Borussia Dortmund'a kiralanmış ve Real Madrid'de toplam 10 resmi maçta forma giymişti. Real Madrid ile Borussia Dortmund, 22 Ekim Salı günü Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek.